«Казаночка» сравняла счет в плей-офф

В ответном матче одной четвертой финала плей-офф женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» обыграла дома «Ставропольчанку» со счетом 80:71 и сравняла счет в серии.

Поражение в Ставрополе в первой четвертьфинальной встрече (55:60) не оставляло казанским девушкам иного варианта, кроме реванша. Второе поражение означало завершение сезона для «Казаночки».

В первой четверти очень скоро в кольцо хозяек залетел трехочковый. И практически половину первой десятиминутки «Казаночке» пришлось догонять «Ставропольчанку» — 9:9. Наконец в середине четверти хозяйки впервые вышли вперед, 14:12. У гостий хорошо летели дальние броски. И всё же татарстанки в концовке сумели удержать свое небольшое преимущество, 24:20.

Вторую четверть «Казаночка» начала с двух результативных атак — 28:20. Вскоре перевес хозяек достиг десяти очков — 33:23. Но удержать свой перевес им не удалось. В концовке периода южанки сократили разрыв в счете до четырех очков — 40:36 по итогам первой половины.

В третьей четверти гостьи на волне успеха восстановили равновесие — 42:42. Но хозяйки не позволили соперницам переломить ход встречи, вновь отодвинув «Ставропольчанку» на дистанцию в 10 очков — 59:48. На последний перерыв команды ушли при счете 64:55.

В заключительной десятиминутке хозяйки стартовали уверенно — 71:55. И сохранили свое игровое преимущество до финального свистка. Итог — 80:71, счет в серии стал 1–1.

Решающий матч в серии до двух побед пройдет в Ставрополе 8 апреля.

«Казаночка» (Казань) — «Ставропольчанка» (Ставрополь) — 80:71 (24:20,16:16,24:19, 16:16).