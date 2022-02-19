«Казаночка» проиграла в Подмосковье — 54:55

В очередном матче чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» проиграла в подмосковном Видном «Спарте и К» со счетом 54:55. Решающий мяч со штрафного казанская команда пропустила всего за три секунды до конца матча.

Хозяйки подошли к этой встрече с пятью победами подряд, гости — с двумя. И дебют матча показал, что «Спарта» в очень хорошей форме — 8:0. Минуты через три казанки пришли в себя, 8:6, однако четверть осталась за хозяйками, 16:13.

И вторую четверть хозяйки начали очень мощным рывком 10-3, на табло в середине периода 26:19. Гости ответили своим рывком и едва не догнали соперниц — 26:25. Однако концовка периода прошла с преимуществом «Спарты». Итог первой половины 35:26.

Третья четверть прошла в равной борьбе, хозяйкам не удалось уйти в отрыв, а казанки не сумели переломить ход встречи. В заключительной десятиминутке гости сократили разрыв в счете до трех очков, 52:49 за две минуты до конца, 53:51 за полторы минуты. Наконец за 10 секунд до конца основного времени дальним броском казанки восстановили равновесие, 54:54. Но за три секунды до конца точный штрафной принес хозяйкам нервную победу, 55:54.

«Спарта и К-2» (Видное) — «Казаночка» (Казань) — 55:54 (16:13, 19:13, 11:10, 9:18). Завтра команды вновь сыграют в Видном.