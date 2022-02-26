«Казаночка» проиграла дома «Ставропольчанке»

В очередном домашнем матче женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» проиграла «Ставропольчанке» со счетом 54:66.

Поднявшись на третье место в турнирной таблице «Казаночка» имеет все шансы улучшить свое положение, поэтому игра со ставропольчанками была так важна. Но выиграли гости.

В первой четверти после удачного старта в исполнении хозяек — 6:2, ситуация на площадке скоро изменилась. У южанок полетели дальние броски, 6:8. Быстро выровняв борьбу — 10:6, казанские баскетболистки вновь пропустили несколько дальних бросков. В итоге четверть осталась за гостями, 12:18.

Во втором периоде хозяйки не сумели переломить ход борьбы, продолжая пропускать удар южанок, но и не позволили им уйти в отрыв. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 24:30.

Третья четверть прошла заметно результативнее, но и на этот раз ставропольчанки смогли удержать казанских баскетболисток на дистанции. Лишь несколько раз хозяйки подбирались к гостям на дистанцию в четыре очка, не ближе — 31:35, 34:38.

В заключительной четверти южанки отодвинули хозяев на приличную дистанцию в 10 очков, 50:60, продолжая уверенно попадать из-за дуги. За две минуты до конца на табло горело 52:66. Исход матча сомнений не вызывал, хозяйки за эти 10 минут набрали всего 8 очков. Гости заслуженно победили — 54:66.

«Казаночка» (Казань) — «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь) — 54:66 (12:18, 12:12, 22:24, 8:12). Завтра соперники вновь сыграют в Казани.