«Казаночка» проиграла «Спартаку», не сумев повторить вчерашний успех

Во второй домашней встрече женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» проиграла питерскому «Спартаку» со счетом 67:73.Таким образом, после вчерашней победы над петербуженками казанки не сумели повторить свой успех.

В первой партии после нервного начала хозяйки было повели в счете — 10:8, 12:8. Но очень скоро соперницы не только настигли их, но и вышли вперед — 16:20. Словом, «Спартак» заслуженно выиграл эту четверть — 19:21.

Всю вторую десятиминутку хозяйки пытались настичь гостей и добились своего — 24:23, однако развить успех «Казаночке» не удалось. «Спартак» лучше попадал, сохранив преимущество в 4 очка по итогам первой половины, 36:40.

В третьей четверти гости продолжили вести игру, стартовав с рывка 8-0, 36:48 на табло. «Спартак» играл увереннее и хладнокровнее, увеличивая свое преимущество и доведя его до 14 очков перед последним перерывом, 48:62.

В заключительной десятиминутке «Казаночка» приложила массу усилий, чтобы отыграться. В середине четверти хозяйки сократили разрыв до 4 очков — 60:64. За минуту до конца счет был 65:68, но «Спартак» все же сумел удержать свое небольшое преимущество и взять реванш за вчерашнее поражение.

«Казаночка» (Казань) — «Спартак» (Санкт-Петербург) — 67:73 (19:21, 17:19, 12:22, 19:11).

В следующем туре, 11-12 декабря, «Казаночка» сыграет дома с курским «Динамо».