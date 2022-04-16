«Казаночка» проиграла «Динамо-Фарму» в полуфинале Суперлиги-1

В ответном матче 1\2 финала женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» на своей площадке уступила «Динамо-Фарм» со счетом 57:64 и выбыла из полуфинала.

Уступив в Курске в первой встрече на последних секундах (66:68), сегодня хозяйки стартовали очень мощно — 7:0 через две с половиной минуты. Но динамовки быстро оправились от этого удара, нанеся в ответ еще более мощный контрудар. Итоговый счет стартовой десятиминутки говорит сам за себя — 9:19.

Но вторую четверть «Казаночка» провела заметно стабильнее, хотя и уступала те же 10 очков — 14:24. Хозяйки сумели догнать соперниц и завершили первую половину в свою пользу — 32:31.

В третьей четверти динамовки быстро ликвидировали отставание — 34:37. Теперь казанским девушкам пришлось догонять — 37:37. Но динамовки вновь сумели нейтрализовать спурт хозяек. «Треха» гостей на исходе периода — 40:49.

Заключительная четверть вновь прошла с заметным преимуществом гостей, хотя «Казаночка» сражалась до конца. Решающим стало дальнее попадание динамовок за полторы минуты до конца. Итог 57:64. Счет в серии до двух побед стал 0-2. «Динамо-Фарм» прошло в финал Суперлиги-1.

«Казаночка» - «Динамо-Фарм» (Курск) — 57:64 (9:19, 32:12, 8:18, 17:15)