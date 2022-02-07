«Казаночка» проиграла в Омске, прервав серию побед из 10 матчей

В очередном матче женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» в Омске уступила «Нефтянику» со счетом 59:73. Для обеих команд, стоящих друг за другом в турнирной таблице, это был очень важный матч.

Первая четверть прошла в равной и азартной борьбе: то одна, то другая команда немного выходила вперед. Но в концовке казанки были удачливее, 18:21.

В дебюте второй четверти «Казаночка» еще была впереди, 18:24. Три с половиной минуты сибирячки не могли набрать ни одного очка. Но потом хозяек прорвало, и несколько подряд точных дальних бросков позволили «Нефтянику» оторваться на 12 очков, 41:29.

Дебют третьего периода стал холодным душем для омичек, рывок «Казаночки» 10-0, на табло 41:40. И вот уже равенство, 43:43. Но хозяйки сумели быстро прийти в себя и ответили рывком 8-0, 51:43. В итоге сибирячки снова отодвинули казанок на дистанцию в 10 очков, 59:48.

В начале заключительной десятиминутки хозяйки увеличили свое преимущество — 65:50. За четыре минуты до конца на табло горело 70:52, максимальный отрыв «Нефтяника». В итоге сибирячки уверенно победили, 73:59, прервав десятиматчевую победную серию «Казаночки».

«Нефтяник» (Омск) — «Казаночка» (Казань) — 73:59 (18:21, 23:11, 18:18, 14:0). Завтра соперницы снова встретятся в Омске. Напомним, что в первом круге в Казани команды обменялись победами.