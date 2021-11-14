«Казаночка» проиграла в гостях «Уралочке»

Казанская баскетбольная «Казаночка» после вчерашнего успеха сегодня проиграла второй матч в Верхней Пышме «УГМК-Уралочке» в женской Суперлиге-1 со счетом 55:58.

Вчерашняя уверенная победа (61:39) должна была добавить настроения гостьям, но его всё же не хватило для второго выигрыша.

В первой четверти после веселого старта — 6:5, 8:9, 13:9 — уралочки, казалось, прочно захватили инициативу. Отрыв в шесть очков, 17:11, велик для женского баскетбола, но гостьи смогли переломить ход борьбы и выиграли период — 19:22.

«Казаночка» лидировала и в начале второй четверти — 21:25, но теперь уже хозяйки перехватили инициативу — 28:27, 33:29. Однако концовка вновь осталась за татарстанками — 34:36.

Третью четверть казаночки провалили. Счет 34:38 уралочки изменили на 45:38, нанеся сильнейший удар по защитным порядкам гостий. Итог периода — 48:42.

И в последней десятиминутке уралочки вели с заметным преимуществом — 52:44. Попытки гостий догнать хозяек успехом не увенчались, хотя четверть осталась за ними.

В итоге «Уралочка» взяла реванш за вчерашнее поражение со счетом 58:55. В следующем туре 20 и 21 ноября «Казаночка» примет на своей площадке столичную «Спарту».

«УГМК-Уралочка» (Екатеринбург) — «Казаночка» (Казань) — 58:55 (19:22, 15:14, 14:6, 10:13).