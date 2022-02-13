В повторном матче женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» на своей площадке обыграла УГМК. Вторая игра команд завершилась со счетом 85:47.

После вчерашней уверенной победы (76:52) казанская команда и сегодня намеревалась взять верх над соперницами. Любопытно, что сегодня в «Баскет-холле» в 17.00 одновременно начались два матча: «Казаночка» играла на малой арене, УНИКС — на главной.

В первой четверти хозяйки смогли оторваться на 10 очков, постепенно увеличивая свое преимущество, 21:11. Приличный перевес для женского баскетбола.

Очень мощно казанки провели вторую десятиминутку, буквально подавив оборону УГМК. За четверть гостям удалось набрать всего 8 очков, «Казаночка» же пополнила свой багаж 27 очками. Так что на большой перерыв команды ушли при счете 48:19.

Примерно по такому же сценарию прошла и третья четверть, в ходе которой «Казаночка» выиграла десятиминутку с разницей в 10 очков.

В заключительном периоде разгром УГМК стал очевидным. Хозяйки сумели провести два матча подряд на высоком уровне. Итоговый счет — 85:47.

«Казаночка» (Казань) — УГМК-Юниор (Екатеринбург) — 85:47 (21:11, 27:8, 25:15, 22:13). 19-20 февраля в Москве «Казаночка» сыграет со «Спартой и К».