«Казаночка» повела в серии за бронзу

Сегодня «Казаночка» в серии за третье место плей-офф женской баскетбольной Суперлиги-1 обыграла дома со счетом 71:65 столичную МБА-2.

Соперником казанок была самая молодая команда лиги, в МБА-2 играют девушки 2000-го и последующих годов рождения. И хозяйки быстро вырвались вперед — 7:0 через три минуты после начала встречи. Затем москвички сумели игру выровнять. И лишь дальнее попадание позволило «Казаночке» немного оторваться, 19:15.

Но во второй четверти москвички практически ни в чем не уступали казаночкам, постоянно сокращая разрыв в счете — 24:21. Итог десятиминутки – 37:33.

В третьем периоде картина игры не изменилась. Столичная молодежь не позволила хозяйкам оторваться в счете. Более того, в концовке четверти москвички даже вышли вперед впервые в игре — 55:56. С большим трудом «Казаночка» сумела вернуть небольшое преимущество, 60:56.

В заключительной десятиминутке хозяйки сумели удержать соперниц на небольшой дистанции и довели матч до победного конца, 71:65.

«Казаночка» (Казань) — МБА-2 (Москва) — 71:65 (19:15, 18:18, 23:23, 11:9). Ответный матч в серии до двух побед пройдет в Москве 28 апреля.