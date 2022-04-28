«Казаночка» проиграла МБА-2 и теперь поборется за «бронзу» дома

В ответном матче серии за третье место женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» в Москве проиграла МБА-2 со счетом 46:85 и теперь решающий матч пройдет в Казани.

После домашней победы «Казаночке» для завоевания бронзовых медалей Суперлиги-1 сегодня нужно было вновь обыграть МБА-2 уже в Москве.

Первая четверть показала, что москвички сделали нужные выводы из поражения в Казани. МБА-2 уверенно выиграла стартовую десятиминутку, ни разу не позволив гостям сравнять счет. Три дальних попадания хозяек помогли им уверенно выиграть период — 18:13.

В начале второй четверти после дальнего попадания казанские спортсменки сократили отрыв в счете до минимума — 22:21. Всю десятиминутку гости догоняли соперниц, 31:30, но настичь так и не удалось. Точный дальний бросок москвичек завершил первую половину при счете 34:30.

Решающей в итоге стала вторая половина, которую казанские баскетболистки провалили. МБА-2 просто разгромила «Казаночку». Достаточно сказать, что за 10 минут третьей четверти гости набрали всего 5 очков, пропустив 25. Исход матча был решен. Окончательный счет показал, что казанки просто бросили играть, думаю о третьей встрече, 85:46.

МБА-2 (Москва) - «Казаночка» (Казань) — 85:46 (18:13, 16:17, 25:5, 26:11). Счет в серии до двух побед стал 1-1. Решающая встреча пройдет в Казани 2 мая.