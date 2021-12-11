Баскетболистки «Казаночки» победили лидера турнира со счетом 77:53

В очередном матче женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» на своей площадке нанесла поражение единоличному лидеру турнира курскому «Динамо» со счетом 77:53, проведя едва ли не лучший матч в сезоне.

С самого начала хозяйки пошли в отрыв, демонстрируя комбинационный баскетбол. Так продолжалось все первую и вторую четверти. В итоге после первой половины наши девушки выигрывали со счетом 43:28.

Определяющей стала третья четверть, в которой гостям удалось сократить отставание до 10 очков и на заключительную десятиминутку команды вышли при счете 56:46.

Последнюю четверть «Казаночка» провела просто здорово, так и не позволив динамовкам не только переломить ход игры, но и приблизиться в счете. В итоге победа 77:53 и, пожалуй, лучший матч в сезоне.

По 17 очков у хозяек набрали Ксения Шарова, Динза Эрнандес, 15 — Елена Федотова и 10 — Юлия Захарова.

«Казаночка» (Казань) — «Динамо-Фарм» (Курск) — 77:53 (21:14, 22:14, 13:18, 21:7). Завтра команды вновь сыграют в Казани.