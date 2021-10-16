«Казаночка» в домашнем матче открыла счет побед в сезоне

После двух поражений с минимальным счетом в Новочеркасске от «Платова» сегодня в первом домашнем матче чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» победила столичный МБА-2 со счетом 76:68.

Это была встреча неудачно выступиших команд — москвички в первом туре дважды проиграли на своей площадке.

В первой четверти хозяйки постоянно владели инициативой и кроме первых минут ни разу не позволили гостям догнать себя. Первая партия за «Казаночкой» — 26:20.

Вскоре после начала второго периода хозяйки повели в счете с разницей в десять очков — 30:20. Но москвички сумели переломить ход борьбы. Сначала они ответили девятью очками подряд — 30:29 в середине четверти. И затем МБА-2 восстановило-таки статус-кво, 32:32, тут же выйдя вперед, 32:38. Словом, период уверенно выиграли гости. Итог первой половины 36:40.

В третьей четверти «Казаночка» за несколько минут ликвидировала очковый дефицит — 45:42. Игра стала нервной — 45:48, 49:48. Но инициатива все же осталась за хозяйками, уверенно выигравшими период. Примерно так же прошла и заключительная четверть, в которой хозяйки не позволили москвичкам вновь переломить ход встречи.

Первая победа «Казаночки» в сезоне, 76:68.

«Казаночка» (Казань) — МБА-2 (Москва) — 76:68 (26:20, 10:20, 20:12, 20:16). Завтра команды вновь сыграют в Казани.