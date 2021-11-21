«Казаночка» одержала вторую подряд домашнюю победу

После вчерашней уверенной победы в чемпионате женской баскетбольной Суперлиге-1 «Казаночка» сегодня не без труда, но вновь обыграла дома подмосковную «Спарту» со счетом 47:44.

В первой четверти хозяйки сумели к перерыву оторваться от гостей на четыре очка, 15:11. Что, как скоро выяснилось было недостаточно. Вторая четверть прошла уже под диктовку «Спарты», у которой открылось второе дыхание. Достаточно сказать, что «Казаночка» проиграла это десятиминутку со счетом 11:22. Поэтому итог первой половины был соответствующим — 26:33.

В третьей четверти у обеих команд появились большие проблемы в нападении. За эти 10 минут казанки смогли набрать 8 очков, гости — 6. Но на последний перерыв именно «Спарта» ушла лидером — 34:39. Заключительная четверть закономерно стала ключевой. «Казаночка» сильно прибавили в защите, позволив гостям набрать еще меньше — всего 5 очков. Так что хозяйки заслуженно одержали вторую победу подряд, 47:44. Больше половины очков в «Казаночке» набрали Юлия Захарова (14) и Елена Федотова (12).

«Казаночка» (Казань) — «Спарта и К-2» (Видное) — 47:44 (15:11, 11:22, 8:6, 13:5).

После этой встречи в активе казанок стало 19 очков, четвертое место. В следующем туре 27 ноября «Казаночка» сыграет в Ставрополе со «Ставропольчанкой».