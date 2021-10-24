В чемпионате женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» сегодня обыграла в гостях «Вологду-Чевакату» со счетом 63:59.

После вчерашнего поражения в Вологде (67:85) казанки жаждали реванша, но у хозяек, выигравших пять матчей подряд, было иное мнение. А выиграли все же казаночки.

В первой четверти гости были лучше хозяек, хотя большая часть десятиминутки прошла в упорной и равной борьбе. Но в концовке два подряд дальних попадания позволили «Казаночке» выиграть четверть, 16:22.

Во втором периоде гости довели свое преимущество до десяти очков — 16:26. За первые шесть минут четверти вологодки смогли набрать всего четыре очка — 20:32. «Казаночка» доминирует на площадке. Лишь к концу периода хозяйки сумели сократить отставание в счете, итог первой половины — 31:38.

Но третья четверть осталась за хозяйками. Они сумели не только догнать гостей, но и выйти вперед — 43:42. В итоге «Вологде» удалось выиграть четверть. На последний перерыв команды ушли при счете 51:48.

В заключительной десятиминутке борьба предсказуемо обострилась. С линии штрафных казанки вернули себе минимальное преимущество — 53:54 в середине периода. Хозяйки набрали всего два очка за семь с лишним минут — 53:57. За две минуты до конца на табло 55:61. Нервная концовка, в которой лучше были гости. «Казаночка» одержала первую победу на выезде, 59:63.

«Вологда-Чеваката» (Вологда) — «Казаночка» (Казань) — 59:63 (16:22, 15:16, 20:10, 8:15).

В следующем туре 2-3 ноября «Казаночка» сыграет дома с омским «Нефтяником».