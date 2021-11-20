«Казаночка» одержала домашнюю победу

В очередном матче чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» победила дома подмосковную «Спарту» со счетом 79:65.

Хозяйки начали встречу достаточно уверенно, хотя в первой партии казанки не сумели далеко оторваться в счете, о чем наглядно свидетельствует счет десятиминутки — 22:20.

Во второй четверти «Казаночка» прибавила, что сразу отразилось на характере игры. Наконец-то хозяйкам удалось увеличить свое преимущество, 44:39 по итогам первой половины встречи.

Вторую половину встречи хозяйки провели еще увереннее, не позволив гостям переломить ход матча. После трех четвертей на табло горело 63:67, что для женского баскетбола является солидным преимуществом.

И в заключительной десятиминутке картина игры не изменилась. «Казаночка» уверенно победила, 79:65.

«Казаночка» (Казань) — «Спарта и К-2» (Видное) — 79:65 (22:20, 24:19, 19:15, 14:11).

После десяти матчей в активе казанок стало 6 побед и 5 поражений, 17 очков, пятое место. Завтра команды вновь сыграют в Казани.