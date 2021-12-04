«Казаночка» обыграла питерский «Спартак» — 71:61

В очередном матче женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» обыграла на своей площадке питерский «Спартак» со счетом 71:61.

Это был первый матч казанских баскетболисток после отставки главного тренера Олега Акципетрова, оттого весьма важный. Сегодня «Казаночка» принимала аутсайдеров из питерского «Спартака», в активе которого было всего одна победа при девяти поражениях.

В первой четверти после натужного начала, постепенно команды разыгрались. После счета 4:4 хозяйки сделали рывок, ставший решающим в этой десятиминутке, 9:4. В дальнейшем «Казаночка» уверенно довела четверть до победы, 19:15.

Во второй партии питерские баскетболистки выровняли игру, настигая хозяек — 27:27, 31:31. И все же казанская команда была чуть точнее и хладнокровнее, сохранив небольшое, но важное в женском баскетболе преимущество. Итог первой половины 38:33.

Вторая половина прошла опять же с преимуществом «Казаночки». Хотя третий сет, а он получился малорезультативным, со счетом 13:12 выиграли петербурженки. На последний перерыв команды ушли при счете 51:47.

В заключительной десятиминутке «Казаночка» уверенно удержала «Спартак» на почтительной дистанции, лишь раз подпустив на дистанцию в четыре очка — 62:58. Итоговый счет солиден для женского баскетбола, 71:61.

«Казаночка» (Казань) — «Спартак» (Санкт-Петербург) — 71:61 (19:15, 19:18, 13:14, 20:14).

После 13 матчей в активе «Казаночки» 8 побед при 5 поражениях. Завтра соперницы снова сыграют в Казани.