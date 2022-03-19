«Казаночка» обыграла «Энергию» со счетом 66:48

В очередном домашнем матче чемпионата женской баскетбольной суперлиги-1 «Казаночка» обыграла ивановскую «Энергию» со счетом 66:48.

Это был предпоследний матч казанок в регулярном чемпионате, успех в котором улучшал их турнирные показатели. Поэтому они так агрессивно и уверенно провели эту встречу.

Судьба матча была решена еще в первой четверти, которую хозяйки выиграли со счетом 21:9. Чуть сбавив обороты во втором периоде, казанки продолжили доминировать на родном паркете, 37:21.

Во второй половине борьба обострилась. В третьей четверти гости нанесли сильнейший контрудар 12-0, изменив счет с 44:26 на 44:38. В итоге они уверенно выиграли период — 47:38 перед последним перерывом.

В заключительной десятиминутке хозяйки реабилитировались за неудачную четверть. За счет точных дальних бросков «Казаночка» постепенно отодвинула «Энергию» на приличную дистанцию. Уверенная победа, 66:48.

«Казаночка» (Казань) — «Энергия» (Иваново) — 66:48 (21:9, 16:13, 10:17, 19:10). Завтра команды вновь сыграют в казанском Баскет-холле.