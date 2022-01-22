Баскетболистки «Казаночки» обыграли единоличного лидера

В очередном домашнем матче чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» со счетом 64:68 обыграла лидера турнира «Вологду-Чекавату», уступая в дебюте 0:13.

К моменты данной встречи вологодская команда с 43 очками возглавляла турнирную таблицу, казанки шли третьими с 40 очками. Два победных домашних поединка могли вывести «Казаночку» в лидеры чемпионата.

В первой четверти гости сразу послали хозяек в нокдаун — 0:12. Мяч просто валился из рук казанок. Лишь в середине периода хозяйки пришли в себя, но четверть была уверенно проиграна.

Во второй десятиминутке казанки выровняли игру, сократили отставание в счете до четырех очков — 28:32. Четверть выиграли хозяйки, но догнать лидера пока не получалось, слишком много упустила «Казаночка» в дебюте матча.

Третью четверть хозяйки выиграли, успев на последней секунде реализовать трехочковый — 50:53 перед заключительным перерывом предполагали упорную борьбу.

И в середине четвертого периода после дальнего попадания казанки наконец-то настигли соперниц, 58:58. В концовке хозяйки забивают еще один трехочковый, который и решил судьбу встречи. Волевая и красивая победа «Казаночки», 68:64.

«Казаночка» (Казань) — «Вологда-Чекавата» (Вологда) — 68:64 (11:22, 18:16, 21:15, 18:11). Завтра команды вновь сыграют в Казани.