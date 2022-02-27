«Казаночка» не смогла взять реванш у «Ставропольчанки»

В повторном домашнем матче женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» вновь проиграла «Ставропольчанке», на этот раз со счетом 47:57.

Вчерашнее поражение должно было подхлестнуть казанок в повторной встрече. Но и сегодня старт у хозяек не задался — 4:12 после первых пяти минут. Гости уверенно выиграли первую десятиминутку, 11:16.

Вторую четверть «Казаночка» провела заметно лучше. Погоня за южанками увенчалась успехом. Рывок 10-0 и счет поменялся с 13:16 на 23:16. «Ставропольчанка» выдержала столь мощный удар, ответив контрударом 10-2, на табло 25:26. Однако перелом в игре состоялся.

В третьем периоде на площадке борьба шла с переменным успехом — 32:29, 32:35. Но гости были точнее, поэтому на последний перерыв команды ушли при счете 32:40.

В заключительной десятиминутке южанки довели свой перевес до 11 очков — 34:45 после очередного дальнего попадания. «Казаночка» не сумела взять реванш, второй раз за два дня уступив «Ставропольчанке», 47:57.

«Казаночка» (Казань) — «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь) — 47:57 (11:16, 14:10, 7:14, 15:17). В следующем туре 5-6 марта в Санкт-Петербурге «Казаночка» сыграет со «Спартаком».