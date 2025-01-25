«Казаночка» на выезде уступила «Невинномысску»

В очередном матче регулярного чемпионата женской баскетбольной Суперлиги казанская «Казаночка» встречалась на выезде с «Невинномысском» и проиграла со счетом 71:76.

В первой четверти команды сразу начали перестрелку «трехами» – пять попаданий у хозяек, семь у гостей. 3:3, 6:6, 11:9. Именно таким образом казаночки выиграли стартовую десятиминутку, 20:28.

Во втором периоде соперницы стали реже забивать из-за дуги, но чаще попадали опять же гости – 30:38, 41:46 в итоге.

Перелом в игре наступил в третьем периоде, дебют которого южанки выиграли со счетом 9-0, 50:46 на табло. Все усилия казаночек вернуть себе инициативу успехом не увенчались. На последний перерыв команды ушли при счете 61:55.

Заключительная четверть прошла в упорной борьбе, в которой «Казаночка» в концовке едва не настигла хозяек – 70:66 за две минуты. Но хозяйки сумели удержать свое небольшое преимущество, 76:71. Завтра команды встретятся вновь.

«Невинномысск» (Ставропольский край) – «Казаночка» (Казань) – 76:71 (20:28, 21:18, 20:9, 15:16)