«Казаночка» крупно проиграла в Ставрополе

В очередном матче чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-1 «Казаночка» на выезде проиграла «Ставропольчанке» со счетом 59:85.

Одержав две домашние победы подряд, казанки приехали в Ставрополь в стремлении улучшить турнирные показатели. Но результат оказался другим.

«Казаночка» с 19 очками (7 побед — 5 поражений) занимала четвертое место, «Ставропольчанка» шла пятой с 16 очками (6 — 4). То есть встречались соседи в турнирной таблице, что повышало значимость матча.

В первой четверти борьба была равной, ни одной из команд не удалось вырваться вперед на приличную дистанцию, поэтому и счет оказался соответствующим — 24:20.

Во втором периоде рисунок игры не поменялся. Но казанкам удалось-таки не отпустить хозяек дальше чем на три очка — 40:37.

Решающей стала третья четверть, в которой казанки были разгромлены. «Ставропольчанка» постепенно увеличивала свой отрыв: 45:40, 52:42, 63:44, 65:48. Отыграть «минус 20», счет в начале заключительной десятиминутки стал 72:50, в женском баскетболе дело нереальное. За эти десять минут казанки смогли набрать всего 9 очков. Хозяйки поймали кураж и довели дело до крупной победы, 85:59, это четвертый кряду успех южанок.

«Ставропольчанка» (Ставрополь) — «Казаночка» (Казань) — 85:59 (24:20, 16:17, 25:11, 20:9).

Завтра команды вновь встретятся в Ставрополе.