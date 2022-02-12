«Казаночка» крупно обыграла екатеринбурженок

В очередном матче женской баскетбольной Суперлиги-1 казанская «Казаночка» на своей площадке обыграла УГМК из Екатеринбурга со счетом 76:52.

Потерпев в предыдущем туре два поражения в Омске от «Нефтяника», «Казаночка» прервала свою впечатляющую десятиматчевую победную серию. Неудачи выбили татарстанок из тройки лидеров. Поэтому нынешние домашние встречи с уралочками особенно важны для хозяек.

В первой четверти хозяйки сразу же завладели инициативой, чередую атаки с ходу и бросками с периметра. Три точных дальних попадания позволили татарстанкам уйти вперед к первому перерыву на 8 очков, 23:15.

Во втором периоде казанские баскетболистки усилили давление, продолжая успешный обстрел чужого кольца из-за дуги — 36:21 после шестой «трехи» хозяек. Так что и эту четверть казанки уверенно выиграли с той же разницей в 8 очков. Итог первой половины — 40:24.

И в третьей четверти «Казаночка» продолжила доминировать на родном паркете «Баскет-холла». К последнему перерыву хозяйки отодвинули гостий на очень солидную дистанцию в 25 очков — 61:36. За эти десять минут представительницы Екатеринбурга сумели набрать лишь 12 очков.

В заключительной четверти рисунок игры не изменился. Хотя «Казаночка» несколько сбавила обороты, но при этом спокойно довела матч до крупной победы, 76:52. Завтра команды снова сыграют в Казани.

«Казаночка» (Казань) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 76:52 (23:15, 17:9, 21:12, 15:16).