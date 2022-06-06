В Казани во время рейда автоинспекторы остановили четыре неисправных автобуса с детьми

Во время рейда в Казани сотрудники ГИБДД остановили четыре неисправных автобуса, которые везли детей в зоопарк. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работе Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Тотальной проверке автобусы подверглись 2 июня. Во время проверки документов полицейские не нашли у водителей разрешения на перевозку детей – не были поданы уведомления. Кроме того, по словам Бикмухаметова, автобусы были неисправны, незаконно переоборудованы. У одного не было диагностической карты.

«Не трудно догадаться, какими последствиями могло бы это все обернуться. Сейчас работа сотрудников ГИБДД нацелена на проверку каждого автобуса, который перевозит детей. Организаторам таких поездок следует внимательно относиться к перевозке», – добавил Дамир Бикмухаметов.

На водителей автобусов и организаторов поездки были составлены протоколы. В ближайшее время они должны будут выплатить большой штраф.