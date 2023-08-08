В Казани судят мужчину, который в пьяной драке в караоке-баре убил повара-иностранца

Сегодня в Ново-Савиновском суде Казани стартовал процесс над Маратом Фасхутдиновым. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Процесс начался с того, что прокурор огласил обвинительное заключение.

«После распития спиртных напитков в караоке-баре на улице Чистопольской у ранее незнакомых Фасхутдинова и Арсланова произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Фасхутдинов отнесся безразлично к возможным последствиям в виде смерти Арсланова, нанес правой рукой, сжатой в кулак, не менее 3 ударов в жизненно-важную область – голову Арсланова», – сказала прокурор.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Фасхутдинов в зале суда настаивал на том, чтобы процесс закрыли от прессы. Также он обвинил одно из изданий в том, что они исковеркали факты. Помимо этого, казанец попросил судью отвечать на вопросы сидя, так как у него травмирована нога. Судья разрешил ему не вставать при ответах.

В качестве свидетеля выступил охранник караоке-бара, который был очевидцем событий.

«Прибежали разнимать драку все – я, администратор, ближайшие посетители. Когда мы их растаскивали, я увидел, что дерущиеся агрессивны только по отношению друг к другу. Наш администратор сразу нажал тревожную кнопку. Мы вытащили несколько человек, потом я остался у входа», – сказал он.

Прокурор также огласила характеристику Арсланова. Погибший Арсланов отучился на повара в столице Татарстана, потом вернулся в Узбекистан. Проведя там какой-то промежуток времени, он вернулся в Россию, чтобы устроиться на работу по профессии и получить гражданство.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля в одном из популярных караоке-баров Казани.

«Татарстанец отдыхал в компании знакомых, когда неожиданно сосед ударил его по затылку. Он обернулся и увидел другого подвыпившего и культурно отдыхающего молодого человека, иностранного студента из Узбекистана. У жертвы агрессии возник резонный вопрос: "Что ты делаешь?", на что в ответ ему прилетел удар кулаком в лицо. Тогда татарстанец ударил оппонента три раза в голову, отчего тот упал, ударился головой и погиб. По словам татарстанца, он не хотел тяжело ранить иностранного студента, но стерпеть обиду не смог», – сообщил тогда «Татар-информу» собственный источник.