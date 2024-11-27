В Казани журналистам рассказали об эволюции контента в новых медиа

Для победителей журналистского конкурса «Многоликая Россия» и руководителей татарстанских СМИ в Казани состоялась лекция «Трансформация роли СМИ и эволюция медиаконтента в эпоху новых медиа». Ее провела руководитель службы образовательных проектов канала RT, медиатренер Анна Ковтунова.

«Несколько мы поняли, наступает эпоха новых медиа, когда зрители начинают уходить от телевизоров в смартфоны. Соответственно, нужно не только удерживать зрителей у телеэкранов, но и привлекать их в интернете. У нас это получилось, мы стали первым каналом в мире, который набрал 1 млрд просмотров на YouTube», – рассказала Ковтунова.

Следующим переломным моментом, определяющим медиа в новом инфопространстве, стала блокировка канала в западных социальных сетях и хостингах. Стало понятно, что нужно перестраивать свои форматы под доступные сервисы, продолжила представитель RT.

Кроме того, лектор рассказала о фишках, которые добавляют новости интереса и привлекают читателей. Так, она призвала использовать больше прямых включений с места событий, снимать эксклюзивные видео, брать комментарии у участников событий, искать человеческие истории в инфоповоде. Журналистам необходимо рассказывать о личных ощущениях, где это к месту, проводить качественную аналитику, уделять внимание деталям и многое другое.

«Интересная идея во время саммита БРИКС была в нашем телеграм-канале. Внимание многих тогда привлекла история с чак-чаком. Ребята сделали следующее: разместили ролик, где задали вопрос, кто съел на саммите больше всего национального угощения. А затем поместили ответ в конце. Естественно, это видео привлекло внимание», – привела недавний пример Ковтунова.