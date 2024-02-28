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Казани потребуется 92 млрд рублей на ремонт всех дорог в жилых массивах
Для того, чтобы отремонтировать все дороги в жилых массивах, Казани потребуется порядка 92 млрд рублей. Об этом сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«У нас в них [жилых массивах] проживает 250 тыс., то есть каждый шестой. Они ждут, когда мы каждую улицу [отремонтируем], и не важно для них 2 или 3 дома там стоит. Они видят, как Казань развивается и ждут от нас этих изменений. Все эти вопросы будут решаться по мере финансовых возможностей», — прокомментировал градоначальник.
Он также добавил, что в 2023 году на дороги в жилых массивах было направлено 1,8 млрд рублей. Всего отремонтировали 18 дорог в 11 поселках.
«И это большая цифра, но размер всей беды — порядка 4,5 млн кв. метров, на что нужно 92 млрд рублей», — заключил глава столицы Татарстана.
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