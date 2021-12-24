Метшин: «Приток людей, особенно молодежи – это не проблема, а точка роста для Казани»

Почему столице Татарстана важно привлечь больше талантливой молодежи в свои вузы и каковы итоги городских программ в сфере строительства дорог и благоустройства, рассказал мэр Казани Ильнур Метшин на финальной встрече года с журналистами Татарстана.

Встреча с казанским градоначальником в этом году прошла в живом формате

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Сюда приезжает молодежь со всего государства»

В этом году встреча с казанским градоначальником прошла в живом формате, с использованием мер санаторной безопасности. Площадкой общения со СМИ стала городская Ратуша, здесь перед входом гостей встречали экспресс-тесты на ковид, маски и санитайзеры. Рассадка в зале была организована в шахматном порядке – для соблюдения социальной дистанции между участниками. Впрочем, это не помешало живому диалогу мэра и журналистов.

Одним из первых вопрос градоначальнику задал главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов. Он поинтересовался обоснованностью высокой миграции в Казань людей из других городов республики и регионов страны. Он отметил, что постоянный приток новых жителей закономерно вызывает рост цен на жилье в столице РТ, снижая его доступность для самих казанцев.

«Каждая третья квартира приобетается жителями других регионов. Это говорит о том, что Казань — это очень интересный привлекательный город. Но с другой стороны — как впоследствии это может повлиять на рынок труда, культурную среду, национальный состав и другие моменты?» — поинтересовался руководитель ИА «Татар-информ».

Главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов поинтересовался обоснованностью высокой миграции в Казань людей из других городов республики и регионов страны Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По словам Ильсура Метшина, приток людей, особенно молодежи – это не проблема, а точка роста для Казани. Успешному и современному мегаполису нужны лучшие «мозги», которые приезжают и будут приезжать в город со всей страны.

Метшин рассказал, как в 2005 году ему пришлось возглавить мэрию после триумфального празднования тысячелетия Казани. Многие тогда сомневались в возможностях дальнейшего развития города.

«У меня были вопросы. Где точки роста Казани? Куда вести, как расти? Мы пригласили Международный банк реконструкции и развития. Они провели исследование и сказали, что наш завтрашний день — это вузовская Казань. Здесь есть Императорский университет (КФУ), он как магнит должен собирать лучшие «сливки» и мозги со всей страны — как минимум со всего Поволжья, Урала, Сибири. Потом эти люди будут оставаться, покупать квартиры, жениться, рожать детей. И становиться двигателями вашей экономики, культуры, спорта», — поделился мэр.

Однако на момент проведения исследования приехавших было всего 3%. «Это всё равно как брат женится на сестре, нет обновления крови. И что из них может получиться? Никакой новой мысли, никаких свежих идей и завтрашнего дня» — добавил Метшин.

Современная Казань — это столица авиастроения, IT, здесь расположены заводы ICL, «Казаньоргсинтез», «Нэфис» и другие предприятия. По словам мэра, люди, которые приезжают сюда, должны вывести эти производства на новый уровень. «Поэтому сюда приезжают лучшие студенты, молодежь со всего нашего необъятного государства, [из стран] СНГ, которые покупают тут квартиры», — добавил Ильсур Метшин.

В качестве примера мэр вспомнил одно из заседаний Совета безопасности республики. «В зале сидит 380 руководителей. Из них 85%, включая Президента РТ, Премьер-министра, приехали в Казань получать образование, остались, состоялись, сделали республику такой, какой она сейчас есть», — завершил свое выступление мэр Казани.

Рекордное количество дорог привели в нормативное состояние

Казанский градоначальник не обошел стороной ключевые итоги работы исполкома за год. Рекордное количество городских дорог — более 100 километров — приведено в нормативное состояние, подчеркнул Ильсур Метшин. План по дорожным сетям к 2023 году выполнен на 90%: 167 улиц Казани приведены в нормативное состояние, продолжено строительство Большого Казанского кольца, реализуется «глобальнейший» проект Вознесенский тракт.

«Мечта наших предшественников, проект 1969 года! Завершили строительство первого пускового комплекса дороги до Храма всех религий — дублера Горьковского шоссе — и начинаем проектирование до М-7. Это такие эпохальные, неподъемные штанги», — отметил спикер.

Рекордное количество городских дорог — более 100 километров — приведено в нормативное состояние Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Метшин подчеркнул, что в пандемию коронавирусной инфекции Казань не свернула ни один социальный проект и выполнила все взятые на себя обязательства.

«Если прошлый год был новый по пандемии, то в этом году мы научились жить и работать в этих условиях. Главным итогом является то, что Казань не свернула ни один социальный проект. За что огромные слова благодарности нашим казанцам, потому что они есть венец и фундамент всего того, что мы видим в Казани», — отметил мэр.

Он отдельно поблагодарил Президента РТ Рустама Минниханова, представителей правоохранительных органов, МСБ, водителей общественного транспорта, учителей, медицинских работников.

За год в Казани благоустроили 430 дворовых территорий

За 2021 год в Казани улучшили 430 дворовых территорий в рамках президентской программы «Наш двор», продолжил Ильсур Метшин.

«Мы видим, как люди возвращаются во дворы, вечерами играют там с детьми, — рассказал глава города. — Наши уважаемые бабушки и дедушки выходят на прогулки с семьями. Это большой и кропотливый труд. Беспрецедентная работа, проделанная Президентом республики Рустамом Миннихановым».

За 2021 год в Казани улучшили 430 дворовых территорий в рамках президентской программы «Наш двор» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Мэр Казани добавил, что в этом году капитальный ремонт затронул почти 300 домов города. Невзирая на рост стоимости стройматериалов и ужесточение ограничений из-за пандемии коронавируса, были достигнуты все поставленные цели.

«Мы все программы выполнили. Продолжаем строительство второй линии метро, которая захватит очень важный для нас 10-й микрорайон, выход на IKEA. Мы продолжаем обновлять наш общественный транспорт. Отдельное большое событие — это торжественное открытие воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери», — подытожил мэр.

«Транспортная схема Казани изменится с учетом всех пожеланий»

Другой важный вопрос от журналистов коснулся казанского общественного транспорта и его функционирования в ближайшие годы. По словам Метшина, Казань – живой, растущий организм. Поэтому город готовит изменения в свою транспортную схему, где будут учтены все пожелания горожан.

«Когда я начинал работать, было 12 млн кв. метров убираемой площади. Городские предприятия по благоустройству их выезжали и чистили. Сейчас эта площадь выросла в два раза — до 23 млн кв. метров» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Когда я начинал работать, было 12 млн кв. метров убираемой площади. Городские предприятия по благоустройству их выезжали и чистили. Сейчас эта площадь выросла в два раза — до 23 млн кв. метров, включая дороги третьей категории, поселковые. Это живой организм, растущий. Поэтому приняли решение, и с Российским институтом планирования общественного транспорта готовим изменения в транспортную схему, где будут учтены все пожелания, в том числе все тонкие моменты», — сказал глава Казани.

Про платные парковки в Казани: «Это не от хорошей жизни, а из-за растущего числа машин»

Еще один важный вопрос затронул проблему парковок. Ильсур Метшин пообещал, что платного паркинга во дворах столицы Татарстана не будет никогда. Другое дело – общий рост числа платных парковок в городе. Метшин подчеркнул, что это делается не для наживы за счет автомобилистов, а для предотвращения транспортного коллапса.

«Рост платных парковок в Казани — это не про штрафы и не для собирания денег, это реализация мировой практики, которая себя уже оправдала во всех крупных мегаполисах, что сталкивались с этими вызовами до нас. Не от хорошей жизни, а от растущего количества автомашин», — подчеркнул мэр.

Ильсур Метшин пообещал, что платного паркинга во дворах столицы Татарстана не будет никогда Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Метшин добавил, что начинал работать, когда в Казани было всего 135 тыс. автомашин, сегодня же их число достигает 460 тыс.

Увеличение числа машин требует ремонта и строительства новых дорог. «Нет второго [подобного] руководителя региона, как Президент РТ Рустам Минниханов, который так бы поддерживал столицу субъекта. Мы освоили 14,7 млрд рублей на капитальный ремонт и строительство дорог», — заметил мэр Казани.

На окраинах Казани создадут рабочие места с высокой зарплатой

После обсуждения инфраструктурных итогов, беседа с мэром Казани перешла в социальное русло. В частности, речь вновь зашла про приток людей, но на этот раз в контексте «маятниковой миграции». Метшин назвал статистику – около 100 тыс. человек ежедневно едут в Казань на работу. Это создает высокую транспортную нагрузку, пробки на въездах в мегаполис вызывают недовольство горожан.

Около 100 тыс. человек ежедневно едут в Казань на работу. Это создает высокую транспортную нагрузку Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-иннформ»

Для решения этой проблемы городские власти намерены создавать высокооплачиваемые и привлекательные рабочие места на окраинах Казани – чтобы меньше людей ехало в центр города.

«Сто тысяч человек ежедневно приезжают в Казань на работу. Мы сейчас рассматриваем три площадки. Одна из них со стороны «Оргсинтеза», чтобы перехватывать людской поток с Зеленого Дола. Вторая — это «Смарт Сити», Лаишевский узел. И третья — в районе танкового полигона. Три большие площадки с конкретными инвестициями», — пояснил глава Казани.

Со стороны Зеленодольска уже идет очень серьезная работа, добавил мэр.

«Мы подошли уже к вопросу сетей и выделению земельных участков, — подчеркнул Метшин. — Совершенно конкретный план — «ловить» на въезде людей, чтобы они приезжали не в центр, а на периферию», - резюмировал Ильсур Метшин.

Про ипотеку и стоимость жилья: «Хотим жить как в Нью-Йорке, а квартиру получить за 3 года»

Выплачивать ипотеку на протяжении 20-30 лет — это нормальная мировая практика, которая сопровождает любой крупный город с высоким уровнем жизни. Так Ильсур Метшин ответил на вопрос одного из журналистов о росте цен на казанское жилье.

Выплачивать ипотеку на протяжении 20-30 лет — это нормальная мировая практика, которая сопровождает любой крупный город с высоким уровнем жизни Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Жители Казани стали богаче. Мои трое детей также платят ипотеку, и я ничего в этом зазорного не вижу, пусть работают. Легко проверить в Регистрационной палате, что все они платят ипотеку. Я на свою квартиру первую зарабатывал. Нормально, что молодежь работает и в трудах зарабатывает на квартиру, на мебель, на машину, и ничего в этом зазорного я не вижу», — заметил он.

По словам Метшина, люди во всем мире выплачивают ипотеку до пенсии.

«Это мировая практика — 25–27 лет, 30 лет. Это мировая практика, когда люди заканчивают платить ипотеку, выходя на пенсию. Мы хотим жить как в Нью-Йорке, как в Стамбуле, а квартиру получить за три года», — пояснил свою позицию мэр Казани.

«У кого-то что-то не получается. Кто виноват? Власти»

В конце общения мэра со СМИ не обошлось и без шуточных «новогодних» вопросов. Одна из журналисток задала вопрос на татарском языке, спросив градоначальника – что бы он сделал, имея суперспособности.

По словам Ильсура Метшина, если бы он обладал волшебными силами, то изменил бы отношение людей к успеху. Вместо траты жизни на зависть, людям нужно искать потенциал успеха у себя внутри, подчеркнул мэр Казани.

В конце общения мэра со СМИ не обошлось и без шуточных «новогодних» вопросов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы все такие. У кого-то что-то не получается, кто виноват? Власти. Сосед по лестничной площадке живет лучше не потому, что где-то подрабатывает и приходит позднее домой, а потому что ворует. Но лучник, промахивающийся в мишень, никогда не винит в этом мишень. Все дело в нем самом», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Он добавил, что зачастую жизнь людей проходит в зависти и поисках виновных в собственных промахах. Это неконструктивный и безрезультатный подход, уверен Метшин.

«Я бы поменял именно это [при наличии сверхспособностей]. Но еще никому не удавалось этого изменить», — резюмировал Ильсур Метшин.