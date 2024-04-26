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Казани нужно 142 млрд рублей для обновления сетей водоснабжения
Износ сетей водоснабжения и водоотведения в Казани достигает 79%. Чтобы привести их в нормативное состояние, городу потребуется 142 млрд рублей. Такие цифры на сессии Казгордумы привел замруководителя исполкома столицы РТ Искандер Гиниятуллин.
По его данным, на следующие два года на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в Казани будет направлено 2,5 млрд рублей. Уже в 2024 году завершится реконструкция 21 км сетей водоснабжения и водоотведения и 42 км теплосетей.
Однако этого недостаточно, заявил Гиниятуллин. «Расчетный показатель обновления сетей при ежегодной замене до 7% их протяженности не достигается. Более того, не достигнут даже показатель поддержания уровня износа с заменой в 4% ежегодно. Предприятия меняют всего по 2–2,5% сетей в год. В результате износ нарастает», — объяснил специалист.
Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что развитие и модернизация коммунальных сетей являются приоритетным направлением работы для городских властей.
«Жители города требуют от нас лучших условий жизни, они видят и ставят перед нами все более высокие цели. За последние 15 лет те вопросы, которые люди ставили перед нами, сильно изменились», — сказал он.
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