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Общество 26 марта 2025 16:46

Казани необходимо 6 млрд рублей на ремонт трамвайных и троллейбусных сетей

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Казани необходимо 6 млрд рублей на ремонт трамвайных и троллейбусных сетей
Фото: © «Татар-информ»

Для бесперебойной работы электрического транспорта Казани требуется надежная инфраструктура: контактные сети, трамвайные пути, тяговые подстанции и кабельные линии. В настоящее время в городе насчитывается 132 км трамвайных путей, из которых 70 км находятся в критическом состоянии. Об этом сообщили в Телеграм-канале МУП «МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС».

На капитальный ремонт трамвайных и троллейбусных сетей требуется порядка 6 млрд рублей. Несмотря на регулярные работы по поддержанию инфраструктуры, финансирование остается острой необходимостью.

Сотрудники службы путевого хозяйства МУП «Метроэлектротранс» круглосуточно проводят ремонтные работы, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров. С начала года было заменено 30 участков рельсов (более 60 м), заварено 67 стыков, собрано 24 сборных стыка и приварено 108 электросоединений.

Для подготовки к летнему сезону специалисты обслужили 116 температурных компенсаторов и 91 стрелочный перевод, наплавили 63 крестовины, а также провели подбивку и выправку более 200 метров путей для улучшения плавности движения трамваев.

Аварийные бригады оперативно устраняют замечания, поступающие от центрального диспетчера и водителей трамваев, обеспечивая бесперебойную работу городского электротранспорта.

#МУП «Метроэлектротранс» #Трамвайные пути #капремонт
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