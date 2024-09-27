Казани и Набережным Челнам отсрочили передачу градостроительных полномочий

Передача градостроительных полномочий для Казани отсрочена на два года, для Набережных Челнов — на год. Соответствующий законопроект приняли депутаты на третьем заседании Государственного Совета РТ VII созыва.

«С января этого года полномочия в области градостроительной деятельности в республике перераспределены между поселениями, муниципальными районами и органами госвласти. Для городских округов срок перераспределения полномочий был отложен до 1 января 2025 года», — рассказал председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

Он уточнил, что отсрочка перераспределения полномочий для Казани и Набережных Челнов позволит завершить начатое строительство жилья, крупных объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Депутат добавил, что общее количество рассматриваемых городскими округами градостроительных и разрешительных документов практически сопоставимо, а по ряду позиций даже превышает общее количество таких документов по всей республике.