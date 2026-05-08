«КазаньФорум» примет дискуссию о развитии исламского банкинга в России

Сбербанк проведет деловую программу, посвященную развитию партнерского финансирования и исламских финансовых инструментов в России. Она пройдет 14 мая на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум»

Программу откроет старший вице-президент Сбера Олег Ганеев.

Основными темами обсуждения станут регулирование отрасли, стандартизация, внедрение цифровых технологий и практическое применение инструментов партнерского финансирования.

В деловой программе примут участие представители федеральных и региональных органов власти, банковского сектора, бизнеса, международных организаций, институтов развития, финтех-компаний и экспертного сообщества.

Участники обсудят промежуточные итоги экспериментального правового режима по партнерскому финансированию, а также перспективы расширения исламских финансовых продуктов на российском рынке.

Отдельное внимание планируется уделить практическим вопросам. Эксперты рассмотрят, какие инструменты партнерского финансирования уже востребованы рынком, какие барьеры еще предстоит устранить, как выстроить взаимодействие между государством, банками и бизнесом, а также какую роль в развитии отрасли могут сыграть искусственный интеллект, цифровые платформы и современные финтех-решения.

Кроме того, участники обсудят создание единой отраслевой инфраструктуры, развитие шариатской экспертизы, клиентский спрос и формирование новых бизнес-моделей для российского рынка исламских финансов.

Тема партнерского финансирования остается одной из ключевых для «КазаньФорума». Сейчас эксперимент по исламскому банкингу реализуется в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Организаторы отмечают, что интерес к исламским финансовым инструментам продолжает расти как со стороны бизнеса, так и со стороны международных инвесторов.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана и член федерального оргкомитета форума Талия Минуллина заявила, что деловая программа «КазаньФорума» выстроена как многопрофильная площадка для стратегического взаимодействия России и стран исламского мира. По ее словам, форум объединяет дипломатический диалог с инвестиционным, промышленным и технологическим сотрудничеством.

Минуллина подчеркнула, что «КазаньФорум» постепенно переходит от деклараций к практической работе. Она отметила, что межправительственные комиссии, бизнес-диалоги, выставки проектов и отраслевые сессии помогают вырабатывать конкретные решения в сферах торговли, логистики, исламских финансов, строительства, IT и агропромышленного комплекса.