KazanForum, бизнес и спорт: какие точки притяжения с Эмиром Катара нашел Минниханов

Рустам Минниханов встретился с Эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Регулярное и налаженное личное взаимодействие

Эта встреча для Рустама Минниханова стала первой в этом году по направлению официального взаимодействия с исламским миром в рамках занятости Раиса Татарстана на посту председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Символично, что она прошла с добрым другом Татарстана Эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. С этой страной у республики налажено хорошее взаимодействие как на официальном уровне, так и на личном.

Так, Рустам Минниханов посещал Катар в декабре 2015 года, в декабре 2022-го и в октябре 2023 года, где его неизменно тепло принимал Тамим бен Хамад Аль Тани. Частота встреч и характер общения позволяют говорить о некой личной «химии» между руководителями Катара и Татарстана.

В июне 2023 года министр просвещения и высшего образования Катара госпожа Бусейна Аль-Нуайми посетила Казань для участия в международном форуме министров образования Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан способствует укреплению российско-катарских отношений

В ходе беседы Рустам Минниханов отдельно подчеркнул расширение сотрудничества в рамках работы Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Катар, как постоянный член организации исламского сотрудничества, является важным и надежным партнером России в регионе Ближнего Востока.

«Ваша страна – важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений», – отметил Рустам Минниханов.

Действительно, катарская делегация регулярно участвует в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». В июне 2023 года министр просвещения и высшего образования Катара госпожа Бусейна Аль-Нуайми посетила Казань для участия в международном форуме министров образования «Формируя будущее».

Эмир Катара заверил, что направит на KazanForum 2024 большую и представительную делегацию своей страны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Контакты Татарстана и Катара будут только расширяться

У Татарстана и Катара есть огромный потенциал для развития как торгово-экономических взаимоотношений, так и в духовно-культурной сфере. Сегодня в республике активно продвигается исламский банкинг и ведется большая работа по развитию индустрии халяль. Все эти направления могут быть интересными для катарских инвесторов. Катар готов делиться и наработанным опытом в этих сферах. Важно и сотрудничество Катара и Татарстана в научно-образовательной, культурной и туристической сферах.

В свою очередь Эмир Катара подтвердил заинтересованность своей страны в укреплении экономических связей с регионами России, в частности с Татарстаном. Контакты между Татарстаном и Катаром будут только расширяться. Эмир Катара заверил, что направит на KazanForum 2024 большую и представительную делегацию своей страны.

Кроме того, шейх еще в октябре прошлого года пригласил делегацию Татарстана принять участие в экономическом саммите, который состоится в мае 2024 года в Дохе. Рустам Минниханов сообщил, что такая группа представителей органов государственной власти, промышленности и бизнеса обязательно будет сформирована и направлена для изучения опыта и налаживания деловых контактов.

Тамим бен Хамад Аль Тани с благодарностью принял приглашение принять участие команде из Катара в первых в мире масштабных соревнованиях в фиджитал-формате «Игры будущего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спорт объединяет

Тамим бен Хамад Аль Тани с благодарностью принял от Рустама Минниханова приглашение принять участие команде из Катара в первых в мире масштабных соревнованиях в фиджитал-формате «Игры будущего». Здесь мы видим работу Раиса Татарстана по продвижению спортивных игр принципиально нового формата, свободных от давления западных политиканов. Здесь важно не только объявить о таких состязаниях, но и лично встретиться и презентовать спорт нового формата.

К слову, Тамим бен Хамад Аль Тани – большой поклонник спорта и здорового образа жизни. В этом его увлечения перекликаются с увлечениями Раиса Татарстана. Тамим бен Хамад Аль Тани возглавляет Олимпийский комитет Катара, входит от Катара в Международный олимпийский комитет. Он много уделяет пропаганде спорта в стране.

Катар борется за право проведения не только Олимпийских игр, но и чемпионатов мира по разным видам спорта. Столица страны Доха приняла чемпионат мира по боксу – 2015, а в 2022 году в стране прошел чемпионат мира по футболу. И Катар провел это сложное и масштабное спортивное мероприятие на очень высоком уровне. Ранее в 2010 году в Дохе прошел чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Как видим, между Катаром и Татарстаном есть еще одна точка соприкосновения и взаимного интереса – спорт.

Безусловно, Катар – важнейший партнер России в регионе Ближнего Востока. Развивается торгово-экономическое, культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество. И здесь Татарстан принимает посильное участие в укреплении и развитии взаимоотношения с этой одной из ведущих стран исламского мира.