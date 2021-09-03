KazanExpress запустил бесплатную доставку товаров день в день

В Казани получить посылку из маркетплейса, который доставляет заказы за один день, теперь можно еще быстрее — прямо в день покупки, если оформить ее до 14.00. К вечеру любой заказ, независимо от стоимости, бесплатно привезут в пункт выдачи или домой. Курьерская доставка бесплатна при заказе от 1990 рублей.

На KazanExpress доступно 10 000 000 товаров по выгодным ценам. Покупки по Казани доставляют в 17 пунктов выдачи в разных районах города. Забрать их можно в любой день в удобное время — до 20.00, а некоторые пункты работают до 21.00. Заказы бесплатно хранятся пять дней, после чего бесплатное хранение можно продлить, написав в техподдержку.

Справка

KazanExpress — маркетплейс с бесплатной доставкой за один день без минимальной суммы заказа. Сейчас KazanExpress работает в 78 городах России. В марте 2021 года в компанию инвестировала китайская торговая площадка AliExpress.