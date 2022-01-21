KazanExpress запускает благотворительную акцию для подопечных приюта «Зоозабота»

Маркетплейс KazanExpress запускает новую благотворительную акцию в пользу бездомных животных. Помочь собакам и кошкам, проживающим в приюте «Зоозабота», может каждый пользователь социальной сети Instagram. Для этого достаточно опубликовать фотографию своего питомца, поставить хэштег #KEлапки и отметить аккаунты @kazanexpress и @zoozabota_kazan. За каждый такой пост маркетплейс перечислит приюту 50 рублей.

Аккаунт пользователя должен быть открытым для подсчета результатов, деньги перечислят только с одной публикации от аккаунта. Акция продлится с 19 января по 19 февраля. Участниками смогут стать первые 6 тысяч пользователей, которые опубликуют посты.

Это не первый благотворительный проект KazanExpress в помощь животным: в 2021 году маркетплейс перечислил 10% от августовских продаж зоотоваров приюту «Помоги дворняге» — 1,3 миллиона рублей.