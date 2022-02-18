KazanExpress вошел в рейтинг лучших работодателей России

KazanExpress вошел в топ работодателей России. Рейтинг по итогам 2021 года опубликовал портал HeadHunter. Маркетплейс в категории «IT и интернет» занял 26-е место из 133-х по итогам опроса соискателей и 75-е из 183-х — в общем рейтинге в категории компаний со штатом до 5 тысяч человек.

Рейтинг оценивает компании по трем показателям: готовность сотрудников рекомендовать место работы (40% оценки), желание соискателей работать в компании (40% оценки) и развитость HR-процессов (20% оценки).

Также среди татарстанских компаний в число лучших вошли Ак Барс Банк, КАМАЗ, Татспиртпром, Волжская судоходная компания и другие. Всего в различных категориях были отмечены около двух десятков предприятий и организаций из РТ.

За 2021 год KazanExpress увеличил штат практически в 8 раз, а по словам СЕО компании Линара Хуснуллина, к концу 2022 года число сотрудников составит порядка 12 тысяч человек. В планах маркетплейса на этот год — открыть пункты выдачи заказов в 26 новых городах России, ввести первую очередь нового логистического центра, которая даст 5 тысяч рабочих мест, а также запустить экспресс-доставку продуктов, открыв первый даркстор. В ближайшие годы для своих сотрудников маркетплейс планирует построить поселок со всей необходимой инфраструктурой.

Средняя зарплата работников в KazanExpress составляет 61 тысячу рублей до вычета налогов, также компания предлагает различные бонусы: ДМС со стоматологией, бесплатные абонементы в спортивный комплекс, шаттлы до места работы и бесплатное питание для рабочих склада.

Справка: KazanExpress — это маркетплейс с бесплатной доставкой за один день без минимальной суммы заказа. На середину февраля пункты выдачи заказов есть в 115 городах России.