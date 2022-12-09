KazanExpress вошел в число лучших российских работодателей 2022 года по версии Forbes

Журнал Forbes включил маркетплейс KazanExpress в число лучших работодателей России в уходящем году. Рейтинг и методология исследования опубликованы на сайте издания.

Маркетплейс включили в группу «Бронза», всего таких группы четыре. Помимо «Бронзы», это «Платина», «Золото» и «Серебро». Компании оценивали по трем группам параметров.

«Сотрудники и общество» — зарплаты и соцпакет, обучение и поддержка сотрудников, текучесть кадров и сокращение или расширение штата за год, а также благотворительность и развитие инфраструктуры, системные меры в части инклюзивности, соблюдения прав человека и безопасности.

«Экология» — негативное воздействие на окружающую среду и его компенсация, рациональное использование ресурсов, экологическая политика.

«Корпоративное управление» — гендерное равенство в топ-менеджменте, соблюдение требований в сфере противодействия коррупции и отмывания доходов, полученных преступным путем, внутренний аудит и управление рисками, работа с контрагентами.

За каждый параметр компании начисляли баллы, по результатам которых и сформировали рейтинг. Всего в нем — 118 компаний, KazanExpress — единственный представитель татарстанского бизнеса в этом списке.

В апреле 2022 года сооснователя и технического директора маркетплейса Кевина Ханда Forbes также включил в рейтинг «30 до 30». В феврале KazanExpress вошел в рейтинг лучших работодателей России по версии портала hh.ru по итогам 2021 года.