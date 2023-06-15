KazanExpress продает свой фулфилмент-центр девелоперу UD Group

Фото представлены пресс-службой ООО «КазаньЭкспресс»

После продажи склада KazanExpress останется его долгосрочным арендатором, а UD Group обеспечит управление объектом.

Это первая сделка в формате продажи с обратной арендой в Татарстане и новая уникальная платформа для девелопмента крупнейшего логистического парка в Казани. В планах KazanExpress — строительство еще семи новых складских корпусов общей площадью до 200 000 кв. м и площадью хранения более 1 000 000 кв. м, новые очереди могут быть реализованы в партнерстве с UD Group. Сумма инвестиций в первую очередь проекта оценивается более чем в 3,5 млрд рублей, объем последующих вложений в строительство может составить более 9 млрд рублей.

«Для KazanExpress выгода от этой сделки — в возможности направить освободившиеся деньги на развитие основного бизнеса, а также в том, что компания избавляется от непрофильной деятельности по содержанию недвижимости и соответствующих расходов на ее администрирование», — рассказал Никита Еремин, директор по инвестициям KazanExpress.

Первый корпус фулфилмент-центра, построенный KazanExpress на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) и введенный в эксплуатацию в этом году, представляет собой комплекс класса А площадью 30 тыс. кв. м с мезонином в 5 этажей. Суммарная площадь хранения товаров и обработки заказов — более 130 000 кв.м.

UD Group — девелопер коммерческой недвижимости, имеющий опыт в строительстве, управлении и эксплуатации объектов различных форматов. «Складская логистика — одно из перспективных и развивающихся направлений компании, которое появилось в связи с активным ростом сегмента коммерческой недвижимости. Это первый наш масштабный проект подобного формата, к которому мы серьезно подготовились. Сейчас службы эксплуатации и технического заказчика UD Group осуществляют технический аудит объекта, чтобы в дальнейшем обеспечить требования партнера к бесперебойному и безопасному функционированию логистического центра», — Олег Митюнин, руководитель направления складской недвижимости UD Group.

«Стратегическая цель компании — актуализация портфеля и фокус на современных проектах и направлениях. Мы видим, что в ближайшей перспективе активное развитие электронной торговли обеспечит востребованность качественных фулфилмент-центров. Партнерство с KazanExpress — это синергия нашей экспертизы в сфере коммерческой недвижимости и опыта крупнейшего маркетплейса. Мы уверены, что партнерство позволит совершенствовать услуги и сервисы обеих компаний», — Виталий Колегов, директор UD Group.

«Для Казани это уникальная по формату сделка, где сложился благоприятный баланс сторон, при котором KazanExpress получает возможность интенсивного наращивания своего бизнеса, а UD Group — потенциал развития перспективного логистического направления в качестве инвестора и девелопера. Проект внесет существенный вклад в развитие логистической отрасли республики», — Микаэл Казарян, член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate.

Сейчас Казань — востребованный логистический хаб. По данным IBC Real Estate, выступившей регулятором сделки KazanExpress и UD Group, общий объем качественного складского предложения — чуть более 1 млн кв. м., а доля свободных площадей — менее 1%. При этом на фоне минимальной вакансии растут ставки аренды: средневзвешенный уровень составляет 5 900 руб. за кв. м в год.

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