Казанец, жестоко избивший знакомого, предстанет перед судом

Жителя Казани, который, будучи пьяным, жестоко избил и едва не задушил своего знакомого, будут судить.

Как сообщает прокуратура Татарстана, 31 июля между мужчинами началась ссора, переросшая в драку. Один из них ударил другого по голове и телу 19 раз, в том числе ногами. После этого он взял предмет, похожий на веревку, и начал душить избитого товарища до тех пор, пока мужчине не показалось, что тот умер. После этого нападавший скрылся. Потерпевшего смогли спасти только благодаря вовремя подоспевшей помощи медиков.

Свою вину мужчина признал лишь частично.