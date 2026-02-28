news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 февраля 2026 12:15

Казанец, жестоко избивший знакомого, предстанет перед судом

Читайте нас в
Телеграм

Жителя Казани, который, будучи пьяным, жестоко избил и едва не задушил своего знакомого, будут судить.

Как сообщает прокуратура Татарстана, 31 июля между мужчинами началась ссора, переросшая в драку. Один из них ударил другого по голове и телу 19 раз, в том числе ногами. После этого он взял предмет, похожий на веревку, и начал душить избитого товарища до тех пор, пока мужчине не показалось, что тот умер. После этого нападавший скрылся. Потерпевшего смогли спасти только благодаря вовремя подоспевшей помощи медиков.

Свою вину мужчина признал лишь частично.

#прокуратура рт #пьяная драка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

27 февраля 2026
Милонов о Пугачевой: Для большинства людей в России она умерла как явление

Милонов о Пугачевой: Для большинства людей в России она умерла как явление

27 февраля 2026