Происшествия 24 декабря 2025 12:10

Казанец, желая заработать на инвестициях, стал жертвой аферистов и потерял 1,5 млн рублей

В полицию обратился 33-летний казанец, который рассказал, что нашел в одном из мессенджеров предложение о выгодном инвестировании денег.

После этого ему позвонил неизвестный, представившийся финансовым консультантом. Аферист убедил мужчину установить на свой телефон специальное приложение и зарегистрироваться в нем.

Далее мужчина оформил кредит на 700 тысяч рублей и добавил свои 800 тысяч рублей для инвестирования. Однако все попытки вывести деньги оказывались безуспешным. Возбуждено уголовное дело.

