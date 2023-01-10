Казанец, желая получить интим-услуги, отдал свои деньги мошеннице из сети

22-летняя жительница Ростова-на-Дону размещала в интернете объявления об интим-услугах. На одно из таких предложений откликнулся 25-летний казанец. Он перевел ей предоплату в 15 тысяч рублей, после чего девушка перестала выходить на связь. Тогда молодой человек обратился в полицию.

Полицейские, выехав в служебную командировку в Ростов-на-Дону, задержали мошенницу. Девушка во всем созналась и возместила причиненный ущерб в полном объеме. В данный момент она находится под подпиской о невыезде.

На нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также другие возможные аналогичные преступления задержанной. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.