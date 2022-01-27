Казанец, желая купить участок в Осиново, отдал 34 млн мошенникам, обещавшим ему помочь

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2019 году житель Казани решил купить участок под строительство в Осиново. Он познакомился с мужчиной, которого ему рекомендовали как человека, способного посодействовать в этом вопросе. Тот пообещал решить вопрос с местными властями за взятку, чтобы победить в торгах по продаже участка.

После этого мошенник познакомил казанца с еще одним своим приятелем, который также пообещал помочь. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

С 2019 по 2021 годы мужчина отдал злоумышленникам 34 миллиона рублей. При этом торги так и не состоялись, что аферисты объясняли пандемией коронавируса. В действительности они просто присвоили деньги казанца.

Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.

Как уточняет старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Материалы дела направлены в суд, обвиняемые находятся под стражей.