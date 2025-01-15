Казанец, желая купить щенка корги, наткнулся на афериста и перевел ему 10 тысяч

Казанец, желая купить щенка корги, наткнулся на афериста.

51-летний местный житель на сайте бесплатных объявлений нашел предложение о продаже породистых щенков.

Он связался с продавцом и, обговорив условия сделки, перевел на указанный счет десять тысяч рублей.

Получив деньги, аферист перестал выходить на связь, а объявление было удалено. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и написал заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Поиски афериста продолжаются.