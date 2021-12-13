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Ру Тат
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Происшествия
13 декабря 2021  08:06
Павел Климчак

Казанец застрял рукой в бетонной плите, когда пытался достать упавший телефон

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Инцидент произошёл сегодня в четыре часа утра рядом с одним из жилых домов по улице Глушко. О случившемся сообщили по номеру вызова экстренных служб 112.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Мужчина застрял рукой в бетонной плите около подъезда, между ступенями лестницы, пытаясь достать упавший туда телефон. Сам руку он достать не мог, в скором времени она начала сильно замерзать.

Спасатели ЗПСО №2 помогли казанцу вытащить руку из бетонной плиты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#спасатели #мужчина застрял
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