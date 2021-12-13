Казанец застрял рукой в бетонной плите, когда пытался достать упавший телефон

Инцидент произошёл сегодня в четыре часа утра рядом с одним из жилых домов по улице Глушко. О случившемся сообщили по номеру вызова экстренных служб 112.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Мужчина застрял рукой в бетонной плите около подъезда, между ступенями лестницы, пытаясь достать упавший туда телефон. Сам руку он достать не мог, в скором времени она начала сильно замерзать.

Спасатели ЗПСО №2 помогли казанцу вытащить руку из бетонной плиты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.