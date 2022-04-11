Казанец зарезал жену и свел счеты с жизнью

Утром 9 апреля на лестничной площадке дома на улице Фучика обнаружили тело 39-летней женщины с семью ножевыми ранениями. Кроме того, под окнами дома нашли тело ее 52-летнего супруга.

По предварительным данным, мужчина зарезал свою жену после того, как она ему сказала, что хочет разорвать брак. После этого казанец свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.