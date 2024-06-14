Казанца оштрафовали на полмиллиона за хранение большой партии контрафактных сигарет

В Казани суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Как стало известно «Татар-информу», 47-летнего мужчину признали виновным в производстве, приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированной табачной продукции.

Мужчину задержали в конце января прошлого года с крупной партией контрафактных сигарет. На складе, который располагался на улице Портовой, оперативники изъяли почти 110 тысяч пачек сигарет с 49 наименованиями. Выяснилось, что в дальнейшем он планировал реализовать всю контрафактную продукцию. Экспертиза показала, что изъятые сигареты не были изготовлены предприятием АО «Гознак».

Общая сумма ущерба составила более 12 млн рублей.

В результате было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере). Рассмотрев уголовное дело, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей.