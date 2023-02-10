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Ру Тат
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Происшествия
10 февраля 2023  13:18

Казанец заказал через интернет смартфонов на полмиллиона, а получил вместо них муляжи

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В полицию обратился 34-летний житель Казани. Он сказал, что стал жертвой аферистов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Казанец рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже известных смартфонов по привлекательной цене. Он списался с продавцом и заказал у него шесть гаджетов. После этого он перечислил несколькими переводами 561 тыс. рублей за мобильники и стал ждать доставку. Когда посылка пришла, выяснилось, что внутри вместо долгожданных мобильников – их муляжи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 

#аферисты #мошенники #умвд россии по казани
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