Казанец заказал через интернет смартфонов на полмиллиона, а получил вместо них муляжи

В полицию обратился 34-летний житель Казани. Он сказал, что стал жертвой аферистов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Казанец рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже известных смартфонов по привлекательной цене. Он списался с продавцом и заказал у него шесть гаджетов. После этого он перечислил несколькими переводами 561 тыс. рублей за мобильники и стал ждать доставку. Когда посылка пришла, выяснилось, что внутри вместо долгожданных мобильников – их муляжи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

