Казанец задержал трамвай на полчаса, отказываясь показывать QR-код

Сегодня, 24 ноября, в утренний час пик контролеры в метро, трамваях и троллейбусах выявили 404 пассажира без QR-кода. Информацией об этом поделились в МУП «Метроэлектротранс».

Так, в метро за утро 18 человек попытались пройти без QR-кода, у 12 пассажиров он оказался недействительным, 21 человек показывали справки и еще один пассажир устроил скандал, однако обошлось без привлечения полицейских.

Отмечается, что пассажиры стали более спокойными и с пониманием относятся к веденным ограничениям. Проверяющие рассказали, что казанцы без вопросов предъявляют QR-коды. Тем не менее в час пик не пропустили в общественный транспорт 309 человек. Один пассажир трамвая отказывался показывать QR-код и не покидал салон, водителю пришлось вызвать полицейских. Задержка движения составила 25 минут.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что, согласно новому постановлению Кабмина РТ, проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке от коронавируса, перенесенной болезни, либо медотводе.