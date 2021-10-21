news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 октября 2021  10:49
Полина Шевчук

Казанец забрался ночью в кафе, набрал продуктов, алкоголь и уснул за столиком

news_top_970_100

Утром сотрудникам Росгвардии поступил сигнал из казанского кафе, которое расположено на улице Минуллина.

Прибывших правоохранителей встретил персонал заведения и рассказал, что с утра они обнаружили спящего за столиком мужчину. Рядом с незнакомцем был пакет, набитый продуктами и алкоголем. Росгвардейцы, осмотрев помещение, выяснили, что незваный гость проник в заведение ночью, разбив витражное стекло. После этого он набрал еды и спиртного и устроил застолье, во время которого уснул.

Злоумышленником оказался 47-летний ранее судимый житель Казани. Его задержали и передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
 

 

#кража #управление росгвардии по рт #кража из пекарни
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное