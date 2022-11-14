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Происшествия
14 ноября 2022  14:55
Полина Шевчук

Казанец забил до смерти и пытался расчленить приятеля за недожаренный шашлык

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В Казани местный житель подозревается в убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, 35-летни мужчина пригласил знакомого помочь со строительством. После работы мужчины стали выпивать и жарить шашлык. Хозяин дома не дожарил мясо, на этой почве между мужчинами произошел конфликт. Тогда гость сильно избил приятеля. Увидев, что тот не подает признаков жизни, мужчина попытался расчленить тело болгаркой, однако остановился и вызвал полицию.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
 

 

#Убийство #расчленение трупа #следком рт
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