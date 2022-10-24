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Происшествия
24 октября 2022  13:32
Полина Шевчук

Казанец забил до смерти бабушку за отказ отдать ему похоронные деньги

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В Татарстане на 45-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла в минувшую пятницу, 21 октября. Как полагает следствие, 45-летний пьяный мужчина стал требовать у сестры и 91-летней бабушки 95 тыс. рублей, которые пожилая женщина откладывала на похороны. Получив отказ, мужчина избил и выгнал из квартиры сестру, а после жестоко избил старушку. От полученных травм бабушка умерла.

Злоумышленник вытащил тело пенсионерки на лестницу, а сам с охотничьим ружьем заперся в квартире. Мужчину удалось задержать. Свою вину он признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

#Убийство #следком рт
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